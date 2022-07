Pesquisa encontra diferença de 35% e 40% nos ingressos dos cinemas de Campo Grande

Com as férias escolares do público infanto-juvenil durante o mês de julho, o Procon (Órgão de Proteção de Defesa do Consumidor) de Campo Grande realizou uma pesquisa de preço de ingressos e dos alimentos mais vendidos no Cinemark, Cinépolis e UCI.

O ingresso “normal” foi o item com a maior variação encontrada, chegando a 40%. O bilhete mais barato entre a segunda a quarta-feira é de R$ 20 no UCI do shopping Bosque dos Ipês, enquanto o mais caro R$ 28 se encontra no Cinépolis, no Shopping Norte e Sul Plaza.

Já nas sessões de quinta a domingo, a segunda maior variação de ingresso “normal” foi de 35,71%, sendo o menor preço de R$ 28 no UCI e o maior equivalente a R$ 38 no Cinemark, o cinema mais antigo da Capital. No Cinépolis, o ingresso é encontrado a R$ 30 nestes dias.

Em relação aos produtos alimentícios consumidos nas salas dos cinemas, a maior variação encontrada foi de 90,48% no preço do lanche “Hot Dog”, o valor mais alto foi de R$ 20 no Cinépolis e o mais baixo de R$ 10,50 no cinema do UCI.

A pipoca doce grande foi encontrada com o maior preço, de R$ 29, no Cinépolis e o menor no UCI, a R$ 22. Já a pipoca salgada média teve o maior preço praticado de R$ 24 no Cinépolis e o menor preço a R$ 19 no UCI e no Cinemark.

Enquanto o refrigerante grande teve variação de 20%, sendo o maior preço R$ 20 no Cinépolis e o menor preço R$ 18 no Cinemark. Confira a pesquisa completa dos valores dos ingressos e dos alimentos no link.

Ingresso 3D

O ingresso “3D” obteve uma variação de 34,38%, de quinta a domingo, com menor preço de R$ 32 no UCI e R$ 33 no Cinépolis, enquanto o maior custo do item é encontrado no Cinemark, a R$ 43 . Outra variação no ingresso “3D” foi de 29,17%, na terça e quarta-feira, o menor preço é de R$ 24 no UCI e chega a aparecer a R$ 31 no Cinemark.

Descontos

No Cinépolis, de segunda a sexta, o ingresso é vendido com 50% de desconto em todas as sessões, exceto: feriado, véspera de feriado e pré-estreia. Enquanto no UCI, na segunda-feira, o ingresso 3D é vendido com R$ 1 de desconto.

Confira as tabelas dos preços praticados nos três estabelecimentos pesquisados: