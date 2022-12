Vereadores homenagearão pessoas com deficiência

A “Luta pela Acessibilidade e Inclusão” receberá homenagens na Câmara Municipal de Campo Grande nesta segunda-feira (5), às 19 horas, durante a sessão solene de outorga da Medalha Legislativa “Luta pela Acessibilidade e Inclusão”.

A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, por proposição do vereador Papy e tem como objetivo homenagear pessoas com deficiência, assim como pessoas que pleiteiam, encorajam e felicitam os direitos e garantias desta causa.

De acordo com o texto da Resolução, podem ser homenageadas pessoas com deficiência visual, auditiva, mental, física e múltipla, assim como ativistas que buscam interceder pela acessibilidade e inclusão.

Confira os homenageados:

Ayrton Araújo – Associação Campo-Grandense da Pessoa com Deficiência – ACPD e Hospital Nosso Lar

Betinho – Josimara Pasqualini Ribeiro Reese

Beto Avelar – Antônia Ataciana Alencar da Silva e Eliene Rodrigues de Souza

Camila Jara – Sarah Santos de Jesus e Yeltsin Francisco Ortega Jacques

Carlos Augusto Borges – Bruno dos Santos da Cunha e Shirley Vilhalva

Clodoilson Pires – Antonio José dos Santos Neto e Patrícia Carolina Faneco

Coronel Alírio Villasanti – Ana Paula Alves Cardoso e Pedro Emannuel Ferreira da Silva

Delei Pinheiro – Helga Silva Pereira Rosa

Dr. Jamal – Cynthia Silveira Lescreck Gomes e Lilidaiane Cruz Ricaldi

Dr. Loester – Igor César Chaves de Freitas e Juliano Fernandes Varela

Dr. Sandro – Vanda Peres Begas e Yara Helena Yule

Dr. Victor Rocha – André Luiz Alvarenga de Souza e Priscylla Goulart Cangussu

Edu Miranda – Joel Lídio Faustino

Gilmar da Cruz – Camila de Paiva Gimenes e Ingrid Brenda Ferreira Silva

João César Mattogrosso – Asilo São João Bosco e Leandro Santi Júnior

Junior Coringa – Michel Savio Garcia Rodrigues de Oliveira e João Guanes

Otávio Trad – Tânia Regina Noronha Cunha e Aurea Sena da Silva Sobrinho

Papy – Naina Caroline Hernandez Dibo Soares e Vanessa Soares da Silva

Professor Juari – Adriana Aparecida Burato Marques Buytendorp e Eliane de Fatima Alves de Morais Fraulob

Professor Riverton – Washington Alves Pagane e Wagner Melo da Silva

Ronilço Guerreiro – Mirian Mirella Ballatore Holland Tosta e Suzana Vieira Castro

Silvio Pitu – Valdir Balbueno e Daniella Avila Tonetti

Tabosa – Adriano de Oliveira Gianotto e Maria Socorro França Silva

Tiago Vargas – Romeu Saravy Chita Junior

Mesa Diretora:

Carolina Spinola Alves Correa

Cotolengo Sul-Mato-Grossense

Associação Pestalozzi de Campo Grande

Rosemeire da Silva