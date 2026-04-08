Campeões da Meia Maratona Cidade Morena ganharão inscrição na Corrida de São Silvestre

Primeiros colocados masculino e feminino dos 21km recebem inscrição e viagem custeada para a tradicional prova em São Paulo

Os campeões da prova de 21.097,5 quilômetros da Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026 terão um incentivo especial nesta edição. O primeiro atleta masculino e a primeira atleta feminina a cruzarem a linha de chegada irão garantir inscrição na 101ª Corrida Internacional de São Silvestre, marcada para o dia 31 de dezembro de 2026, em São Paulo (SP).

Além da vaga em uma das corridas de rua mais tradicionais do mundo, a organização da Meia Maratona Cidade Morena também irá custear parte da viagem dos vencedores. O prêmio inclui transporte até a capital paulista, além de um diária de hospedagem e uma diária de alimentação para que os atletas possam participar da prova.

A iniciativa cria uma conexão entre duas importantes corridas do calendário nacional e amplia o incentivo competitivo para os participantes da principal distância da prova, que segue o padrão oficial de 21.097,5 metros e conta com medição homologada e arbitragem de entidades do atletismo.

Outra atração desta edição será o sorteio de prêmios para os atletas inscritos que participarem da corrida. Entre os itens confirmados estão uma smart TV de 55 polegadas, uma bicicleta, relógios Garmin e outros brindes oferecidos por parceiros do evento.

Antes da corrida, a programação também inclui a Vila Esportiva – Meia Maratona Cidade Morena, espaço que será realizado pela primeira vez como parte do evento. A feira acontece entre os dias 9 e 11 de abril, no Armazém Cultural, em Campo Grande, e é aberta ao público.

A proposta é transformar a tradicional retirada de kits em uma experiência mais ampla, reunindo atletas, profissionais do esporte, marcas e o público em um ambiente voltado ao esporte e ao bem-estar. Durante os três dias, o espaço contará com palestras sobre saúde e preparação para corrida, participação de especialistas da área esportiva, lounges com lojas do segmento, ativações de patrocinadores, além de praça de alimentação e atrações musicais.

A programação da Vila Esportiva terá horários diferentes ao longo dos dias. Na quinta-feira (9), o funcionamento será das 18h às 21h. Já na sexta-feira (10) e no sábado (11), o espaço estará aberto das 8h às 21h.

A Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques acontece no dia 12 de abril, com largada e chegada na Avenida Calógeras, na região da Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. A prova reúne cerca de dois mil atletas inscritos e contará com percursos de 21 e 5 quilômetros.

A largada está prevista para as primeiras horas da manhã, com saída às 5h30 para os 21 quilômetros e às 5h35 para os 5 quilômetros. O trajeto passa por pontos conhecidos da cidade, como a Esplanada Ferroviária, a Maria Fumaça, o Relógio da Calógeras, o Lago do Amor, o Estádio Morenão, a Praça do Preto Velho e a Rua 14 de Julho.

A competição também contempla categorias por faixa etária, além de divisões específicas para pessoas com deficiência (PcD), seguindo as normas do Comitê Paralímpico Brasileiro. A prova leva o nome do atleta paralímpico sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, referência internacional nas provas de meio-fundo e fundo, e tem como proposta incentivar a prática esportiva, a inclusão e a ocupação dos espaços urbanos por meio do esporte.

A prova é realizada pelo Instituto Ìmòlé e organizada pela Bolt Produções.

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