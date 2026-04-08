Vídeo: Homem é preso em flagrante após ir até o trabalho da companheira e agredi-la, em Três Lagoas

Um homem de 32 anos, foi preso por violência doméstica contra a companheira nesta segunda-feira (7). O caso aconteceu em Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações, a vítima relatou histórico de agressões físicas, ameaças e comportamento violento por parte do companheiro. Nos fatos mais recentes, ocorridos no mesmo dia, o autor iniciou uma discussão em frente ao local de trabalho da vítima, momento em que passou a agir com violência.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação, evidenciando o momento em que o autor desfere um chute na perna da vítima e, em seguida, a segura pelo pescoço, puxando-a com força e tentando colocá-la no interior de um veículo contra sua vontade. A vítima conseguiu se desvencilhar e escapar.

Há ainda relatos de agressões anteriores, inclusive com lesões corporais e uso de arma branca, além de ameaças, indicando um contexto de violência contínua. Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a autoridade policial responsável representou pela decretação da prisão preventiva do investigado.

O autor permanece à disposição da Justiça.