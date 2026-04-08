Alerta de chuvas intensas coloca três regiões de MS sob risco até o fim da noite desta quarta (08)

Previsão indica até 50 milímetros de chuva por dia e ventos de até 60km/h; Campo Grande tem céu nublado e registra chuviscos

Parte de Mato Grosso do Sul está sob aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial nesta quarta-feira (8). O alerta começou às 9h05 e segue até as 23h59, atingindo as regiões Leste, Centro-Norte e Pantanal Sul-Mato-Grossense.

A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos com intensidade entre 40 e 60 quilômetros por hora. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em Campo Grande, o tempo permanece nublado, com temperatura na casa dos 28 °C no fim da manhã. Em alguns pontos da cidade houve registro de chuvisco leve. Na terça-feira (7), a Capital enfrentou chuva forte em curto período, o que provocou alagamentos em diferentes bairros.

A orientação é que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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