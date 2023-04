Campeãs da Eurocopa e Copa América se enfrentam na Finalíssima Feminina

As atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa, as seleções femininas entre Brasil e Inglaterra, se enfrentarão na tarde de hoje (6), às 14h45 (horário de MS), em Wembley, na primeira edição da Finalíssima Feminina.

Segundo o portal do Globoesporte, a técnica da seleção brasileira feminina, Pia Soudhage, deve usar a partida em Londres (ING) como teste para a Copa do Mundo. “Esse jogo é parte da jornada para a Copa do Mundo. Eu estou muito grata e muito feliz de enfrentar uma das melhores seleções do mundo e que também tem a melhor treinadora do mundo. Todos nós vamos ter respostas depois do jogo. Acredito que veremos um bom jogo”, disse a treinadora sueca.

“Nós temos um time um pouco inexperiente. Se olharmos para o nosso elenco, não temos muitas jogadoras que disputaram a Copa do Mundo. Então será fantástico ver como elas lidam com um público grande e enfrentam um bom adversário. Por isso digo que todo jogo é uma aula e temos a chance de aprender algo”, continuou Pia.

Após o jogo contra a Inglaterra, a seleção fará outro amistoso contra a Alemanha, na próxima terça-feira (11, em Nuremberg (ALE).

A Copa do Mundo Feminina começa no dia 20 de julho. A Seleção Brasileira Feminina estreia contra as panamenhas no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia é contra as panamenhas, no dia 24 de julho

