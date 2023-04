Com shows e leilões no mesmo local, Expogrande começa em 7 dias

Com apenas sete dias de distância da festa mais esperada de Campo Grande, a 83º edição da Expogrande está de volta, dessa vez com os show e leilões agropecuários no mesmo local, o Parque de Exposições Laucídio Coelho, que está com os preparativos a todo vapor.

Foram investidos R$ 500 mil na reforma da estrutura do parque este ano. Alguns locais estão sendo demolidos para dar lugar à instalação de food trucks e construção de novos pavilhões. A reforma inclui também 40 espaços dedicados aos expositores que estão comercializados e a área comercial para leilões de corte e de elite será maior.

A abertura da Expogrande acontece na próxima quinta-feira, 13 de março, a partir das 19h no tatersal de elite 1. Depois da cerimônia o festa fica por conta do Leilão de Corte Acrissul, promovido pela Leiloboi e parceiras, com transmissão online e ao vivo. Além disso, o show de abertura será da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano.

Ao todo, serão 12 leilões de bovinos de corte e de elite, além de equinos, durante os 11 dias da feira.

As crianças também estão com a diversão garantida, além de visitar e conhecer o parque de exposições e o parque de diversões vão poder participar do projeto Crianças na Fazendinha Acrissul, com um espaço amplo e ótima localização, para brincadeiras lúdicas, além de ganharem mudas da horta.

Shows

Os shows no palco principal prometem animar todos os públicos com atrações musicais nacionais. Os valores variam entre R$ 40 a pista e R$ 599 para a opção de camarote. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma online Balada App ou na barbearia A Banca. De acordo com o site, os portões irão abrir a partir das 17h.

Cinco setores estão disponíveis para compra: Arena (censura de 16 anos, bar e banheiro exclusivos do setor e convites individuais), Camarote Expo (censura de 16 anos, área de descanso exclusiva do setor, bar e banheiros exclusivos do setor e convites individuais), Camarote Experience (censura de 18 anos, open bar com cerveja, água, refrigerante e destilados, open food com ilhas gastronômicas e comidas típicas, abadás, área vip exclusiva em frente ao palco, bar e banheiro exclusivos do setor) , bangalôs (censura de 16 anos, 10 pessoas, um combo de whisky incluso, atendimento exclusivo de garçons e bar e banheiro exclusivos do setor) e suítes (censura de 16 anos, 12 pessoas, um combo de whisky exclusivo, atendimento exclusivo de garçons e bar e banheiro exclusivos do setor).

Além dos ingressos, a organização divulgou as datas dos shows:

13/04 – Cesár Menotti e Fabiano

14/04 – Maiara e Maraisa / Ana Castela

15/04 – Diego e Victor Hugo / Alok

20/04 – Matheus e Kauan / George Henrique e Rodrigo

21/04 – Gusttavo Lima / Pedro Sampaio

22/04 – Luan Santana / Gustavo Mioto

A nostálgica Barraca da Veterinária também já está com a sua programação fechada com shows regionais, espetinho e comidas típicas, que prometem relembrar as edições anteriores, já que a barraca está presente na Expogrande há mais de 35 anos.

