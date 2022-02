Durante a transmissão, Calleri também fez questão de elogiar o trabalho do técnico Rogério Ceni, que estava pressionado no cargo, mas ganhou fôlego após as vitórias diante de Santo André e Ponte Preta.

”Gosto do esquema armado pelo Rogério, precisamos melhorar, nós mesmos sabemos disso. Confiamos no Rogério, estamos todos os dias convivendo com ele, é uma pessoa que respira futebol todo dia, não imagino um técnico que saiba mais do que ele, é um trabalhador, 100% dedicado ao São Paulo. Ele nos dá todas as ferramentas para que possamos ganhar os jogos. Estamos em dívida com nós mesmos e esperamos, a partir de agora, ver um melhor jogo. Com as vitórias será mais fácil”, finalizou.