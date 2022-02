Com forte mobilização de professores, assembleia da ACP rejeita 2ª proposta da prefeitura e negociação do piso 20h segue aberta

Os profissionais da educação pública da REME rejeitaram, em nova assembleia lotada na manhã desta terça-feira (8) na ACP, a proposta apresentada pela prefeitura de Campo Grande para reajuste do piso municipal do magistério.

Nesta segunda rodada de negociações, a prefeitura respondeu à demanda do sindicato em cumprimento da lei do piso 20h, com uma proposta que avançou em considerar o reajuste dentro da Lei Municipal 5.411/2014, para todos os profissionais do magistério, sem mencionar abono salarial. No entanto, os índices de 5% de reajuste em março e 5% em dezembro, não alcançaram os 33,24% reivindicados pela ACP em 2022, por isso a categoria rejeitou os valores apresentados e construiu nova contraproposta, baseada no documento oficializado pela prefeitura, nesta fase da negociação.

“Nós seguimos lutando pelo cumprimento da Lei do Piso 20h na REME. Nesse sentido, a categoria entende que a nossa mobilização já está surtindo efeito, uma vez que a prefeitura deixa de falar em abono e apresenta proposta considerando a Lei Municipal n.5411/2014. Mas, nossa luta é pela integralização do piso, por isso cobramos que a correção do piso nacional 2022 seja aplicada ainda neste ano. Seguimos em união e mobilização. A categoria exige respeito e valorização”, afirma o presidente da ACP.

Veja a contraproposta aprovada pela assembleia da ACP:

– 5% – março/2022;

– 20,85% – maio/2022;

– 5% – outubro/2022.

– 36,29% – Prefeitura deve apresentar cronograma de cumprimento da Lei Municipal 5.411/2014, com integralização até 2024.

Na assembleia, os professores e professoras também definiram um dia de paralisação para sexta-feira (18). Na mesma data, está agendada nova rodada de negociação entre prefeitura e sindicato, em reunião às 8h, na sede da prefeitura, para debater a contraproposta aprovada pela categoria e que a ACP protocola ao prefeito Marquinhos Trad, ainda nesta terça-feira.

Outra decisão da assembleia foi acrescentar à comissão de negociação da ACP, integrantes da base da categoria, que participarão das próximas reuniões, debatendo com o Executivo Municipal, juntamente com a direção do sindicato.

“Nossa categoria sabe o valor do nosso trabalho e da luta pela valorização. Não aceitamos ter nossa lei novamente desrespeitada e por isso estamos firmes na mobilização. A assembleia de hoje foi uma nova demonstração dos professores e professoras de Campo Grande de que temos união e força para fazer valer nossos direitos”, conclui a vice-presidente da ACP, professora Zélia Aguiar.

A campanha de valorização da ACP em 2022 afirma #PisoZeroNuncaMais. Siga acompanhando as atualizações da negociação salarial REME 2022 nas mídias digitais da ACP.