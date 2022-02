Novo boletim apresenta 16 mortes com influência da COVID-19 em MS

O boletim epidemiológico desta terça-feira (15), trouxe a confirmação de mais 16 óbitos por consequência da COVID-19. Só nestes primeiros quinze dias de fevereiro, já foram registrados 183 óbitos, superando todo o mês de janeiro, quando foram confirmados 159 óbitos.

Emitido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), o boletim ainda trouxe a confirmação de 3.760 novos casos da doença e a média móvel já chega a 3.167,6 casos nos últimos sete dias. Hoje, 20.117 pessoas estão em isolamento domiciliar e outras 411 precisaram de internação.

Entre os municípios com maior número de casos registrados, Campo Grande se mantém na primeira posição com 1.790 novos casos. Na sequência aparecem Três Lagoas com 552, Dourados com 127 e Corumbá com 119 novos casos.