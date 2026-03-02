Calendário Sul-Mato-Grossense 2026: confira os confrontos, datas e horário da segunda fase

Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução
O Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 de futebol masculino terminou a primeira fase neste domingo (1), e definiu o caminho até o título. Naviraiense e Operário-MS estão garantidos na semifinal. Outros quatro times disputam as duas vagas restantes.

Todas as fases da etapa eliminatória são em duelos de ida e volta com o segundo jogo na casa do time com melhor campanha. Em caso de empate no placar agregado, disputa de pênaltis. A FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) divulgou a tabela detalhada.

O Corumbaense enfrenta o Dourados com ida no Douradão e volta no Arthur Marinho:
-Dourados x Corumbaense – domingo 08/03 15h30 – Douradão;
-Corumbaense x Dourados – sábado 14/03 – 18h – Arthur Marinho;

O Ivinhema terá o Bataguassu com ida no Pereirão e volta no Saraivão:
-Bataguassu x Ivinhema – sábado 07/03 – 18h – Pereirão;
-Ivinhema x Bataguassu – domingo 15/03 – 17h – Saraivão;

Datas-base das próximas fases
-Semifinais: 18 e 21 de março;
-Final: 25 e 28 de março.

Vagas em outros torneios
O Campeonato Sul-Mato-Grossense rende duas vagas para a Série D de 2027, duas vagas para a Copa do Brasil 2027 e uma vaga para a Copa Centro-Oeste (Copa Verde) de 2027.

Mato Grosso do Sul tem direito a três vagas na Copa do Brasil. Uma delas será definida por meio da Copa MS, nova competição prevista pela FFMS para 2026.

