Atletas de MS são convocados para defender o Brasil no Sul-Americano Sub-18

Quatro atletas de Mato Grosso do Sul foram convocados para defender a seleção brasileira nos Jogos da Juventude Sul-Americano Sub-18, que acontecem entre os dias 22 e 25 de abril, na Cidade do Panamá, no Panamá. A lista oficial foi divulgada na última sexta-feira (27), pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo).
Os convocados representam diferentes clubes do Estado e disputarão provas de pista, campo e saltos na competição continental.
Kevin Tobias Aguero, da APEV (Associação Ponta Poranense Esporte É Vida), foi chamado para a disputa dos 400 metros. O atleta é treinado pelo professor Fredy Salomão Miranda.
Nos 800 metros, o representante sul-mato-grossense será Max Alves da Silva, da ADAC (Associação Desportiva Atletas de Cristo), sob orientação da treinadora Ana Cristina de Oliveira Santos.
Também da APEV, José Antônio Escobar de Almeida integra a seleção brasileira no lançamento do martelo, igualmente treinado por Fredy Salomão Miranda.
No feminino, Maria Eduarda da Silva Santos, da ATA (Associação Três-lagoense de Atletismo), foi convocada para competir no salto em distância e no salto triplo. A atleta é treinada pelo professor Reynaldo Abrão da Silva.
O presidente da FAMS (Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul), Ageu de Oliveira, destacou a importância das convocações para o esporte estadual.