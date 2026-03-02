Mulher é condenada por aplicar golpes com histórias dramáticas inspiradas em livro em Campo Grande

Uma mulher foi condenada por estelionato após aplicar uma série de golpes em quase três anos, em Campo Grande. A sentença foi proferida pela 2ª Vara Criminal da Capital e fixou pena de 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 258 dias-multa.

Conforme a decisão do juiz Deyvis Ecco, a ré estruturou um esquema baseado em histórias com forte apelo emocional para sensibilizar as vítimas e obter dinheiro. Durante a investigação, ela confessou que se inspirou no livro A Câmara de Gás para montar os enredos usados nas fraudes.

Segundo o processo, a mulher inventava situações como doenças graves, mortes, disputas por herança e até a existência de crianças fictícias. Em um dos casos, simulou o falecimento de um filho que nunca existiu para pedir recursos para um suposto funeral.

Ainda em depoimento, ela afirmou que utilizava o chamado “conto da desgraça” como fonte de renda, repetindo o método de forma planejada.

O prejuízo causado às vítimas foi elevado. Uma delas repassou mais de R$ 412 mil e precisou vender um imóvel para quitar empréstimos feitos em favor da acusada.