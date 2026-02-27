“Calderashi” bate dupla número 1 e fatura título no Smash de Singapura

Parceria brasileira é a primeira-não asiática a vencer competição

Uma façanha e tanto! Os mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi derrotaram a dupla número 1 do mundo e pela primeira vez na história levantaram o troféu de duplas mistas em um torneio Smash, que distribui a maior pontuação no circuito mundial (2 mil pontos). A proeza ocorreu nesta sexta-feira (27), na final do WTT Smash de Singapura.

A parceria do carioca com a paulista (5ª no ranking) cravou 3 sets a 0 sobre os favoritos sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin, com parciais de 11/7, 11/6 e 13/11. Com o título inédito, Calderashi – apelido dado pela torcida brasileira -tornou-se a primeira dupla não asiática a ser campeã em competições Smash – as finais anteriores foram dominadas por chineses.

“É definitivamente um grande título ganhar um Grand Smash. A maioria das melhores duplas do mundo estava jogando, incluindo os líderes do ranking. Estou muito feliz pela forma como jogamos. A Bruna fez uma partida especialmente incrível na final. Vamos celebrar. Eu espero curtir essa noite”, disse Calderano, em depoimento à Federação Internacional de tênis de mesa (World Table Tennis-WTT).

“Para mim, o mais importante foi ter alegria nessa partida. E também vir [competir] relaxados, eles estavam mais pressionados do que nós, são uma dupla muito boa. Então eu só queria aproveitar e fazer meu jogo. Estou feliz por ter acontecido hoje”, comemorou Takahashi em entrevista a WTT.

Além da cumplicidade nos embates esportivos, Calderano e Takahashi também são namorados. O primeiro título do casal foi obtido em julho do ano passado, no WTT Contender Buenos Aires (Argentina).

“Temos jogado cada vez melhor, a cada torneio. Na verdade não treinamos duplas mistas desde a última competição, as Finais em Hong Kong, há dois meses. Mas acho que estamos no caminho certo. Jogamos muito bem aqui, especialmente na final. Eles são a dupla número 1 do mundo por uma razão”, concluiu Calderano.

Para chegar à final em Singapura, os brasileiros somaram três vitórias consecutivas. Estrearam com placar de 3 sets a 2 contra os egípcios Oussef Abdelaziz e Mariam Alhodaby. Depois, nas quartas de final, superaram os indianos Manush Shah e Diya Chitale (3 sets a 0). Nas semifinais, a dupla Calderashi derrotou por 3 sets a 1 a parceria número 4 do mundo, formada por Wong Chun Ting com Doo Hoi Kem (Hong Kong).

Calderano cai nas oitavas de simples

Antes da final de duplas, Calderano deu adeus à briga pelo título na chave principal do Smash de Singapura. Vice-líder no ranking mundial, o carioca foi superado nas oitavas pelo jovem chinês Chen Yuanyu ( (30º no ranking), por 3 sets a 1 (6/11, 11/9, 12/10 e 11/9).

Com informações da Agência Brasil.

