Operação contra crimes digitais envolvendo crianças tem ação em Mato Grosso do Sul

Polícia Civil participou da ofensiva nacional que cumpriu mandados para combater ameaças virtuais contra menores e instituições de ensino

Mato Grosso do Sul esteve entre os estados com ações da Operação Server Out II, deflagrada para combater crimes digitais praticados contra crianças e adolescentes. No Estado, a Polícia Civil participou da ofensiva, que ao todo cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em 11 unidades da federação.

A operação contou com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), responsável pela consolidação e análise de informações estratégicas repassadas por plataformas digitais.

Em Mato Grosso do Sul e nos demais estados participantes, as investigações tiveram como foco a disseminação de conteúdos extremistas, o incentivo à automutilação de menores, ameaças contra instituições de ensino e o armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil.

Com base nos dados analisados pelo Ciberlab, as Polícias Civis instauraram procedimentos, representaram por medidas judiciais e cumpriram as ordens autorizadas. As apurações seguem sob responsabilidade das unidades estaduais.

Além de Mato Grosso do Sul, houve ações nos estados do Amazonas, Amapá, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo.

O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, destacou que a integração entre União e estados é fundamental para enfrentar ameaças digitais que ultrapassam fronteiras.

A ofensiva também integra uma nova fase da Operação Escola Segura, iniciativa voltada ao monitoramento de riscos contra instituições de ensino no ambiente virtual e ao fortalecimento da proteção da comunidade escolar.

