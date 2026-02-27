Corumbá inicia plano inédito de arborização urbana e reforça política ambiental estratégica

Primeiro Plano Municipal de Arborização vai orientar expansão, manejo e conservação das árvores com metas técnicas e participação da população

A Prefeitura de Corumbá deu um passo histórico para fortalecer a política ambiental do município. Por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP), foi celebrado o contrato para a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU) — instrumento técnico e estratégico que irá orientar o planejamento, manejo, conservação e ampliação da arborização em toda a cidade.

A iniciativa é inédita e marca uma nova fase para a arborização urbana em Corumbá. Pela primeira vez, o planejamento deixa de ser pontual e passa a contar com metas claras, diretrizes técnicas e ações contínuas, garantindo maior eficiência e resultados duradouros.

Mais do que plantar árvores, o PMAU tem importância estratégica para a cidade. Ele contribuirá para reduzir ilhas de calor, ampliar o conforto térmico, reforçar a segurança nas áreas públicas e fortalecer a qualidade de vida da população. “Investir em arborização urbana é investir em resiliência climática e desenvolvimento sustentável”, destaca Cristina Fleming, diretora-presidente da FMAP.

A elaboração do plano será participativa, com audiências públicas e consultas abertas, assegurando que a população tenha voz na definição das ações.

A iniciativa está alinhada ao Decreto Federal nº 12.041/2024 federal decree”], que institui o Programa Cidades Verdes e Resilientes.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.