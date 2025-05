Homem é preso por enganar empresários com falsas compras e vagas de emprego em Chapadão do Sul

Um homem de 37 anos foi preso na última sexta-feira (23), no bairro Royal Park, em Chapadão do Sul, suspeito de enganar empresários locais com falsas negociações e promessas de altos salários. A prisão foi realizada por equipes da 4ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar).

Segundo as autoridades, o suspeito se apresentava como um empresário de sucesso para conquistar a confiança de comerciantes. Ele fechava acordos para a compra de materiais e equipamentos de alto valor, mas, após formalizar os pedidos, usava supostos problemas bancários como desculpa para não realizar os pagamentos.

Além dos golpes financeiros, o homem também é acusado de divulgar falsas vagas de emprego em diversos setores, oferecendo salários atrativos com o objetivo de atrair vítimas.

Pelo menos dois empresários da região relataram prejuízos após terem sido enganados pelo suspeito e procuraram a polícia assim que perceberam que haviam sido vítimas do golpe.

O detido foi levado à Delegacia de Polícia Civil e permanece sob custódia, à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar possíveis novas vítimas e a extensão dos crimes cometidos.

