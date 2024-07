Vereador Dr. Victor Rocha recebe Comitiva de Bengbu – China

Encontro foi marcado pela troca de experiências entre os legislativos

O vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) recebeu na Câmara Municipal de Campo Grande, na quarta-feira (17), uma comitiva de ilustres visitantes do parlamento chinês. Na oportunidade, o parlamentar tucano explicou o funcionamento do legislativo municipal da Capital Morena.

Durante a visita, Dr. Victor Rocha apresentou aos visitantes chineses as estruturas e os processos do legislativo municipal, proporcionando uma valiosa troca de experiências entre Brasil e China. A recepção da comitiva chinesa marca um passo significativo na diplomacia local, contribuindo para a construção de pontes entre as nações.

Dr. Victor Rocha recebeu o Presidente da Assembleia Popular Municipal de Bengbu, Ni Jiansheng, juntamente com diretores do parlamento chinês e representantes da BBCA Brazil. “É uma honra imensa recepcionar a delegação da Assembleia Popular Municipal de Bengbu e os representantes da BBCA Brazil aqui em Campo Grande. Esta visita representa uma oportunidade valiosa para o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre nossos países.”

Para o parlamentar campo-grandense, a troca de ideias com autoridades e especialistas chineses permite aprender com suas práticas e inovações, ao mesmo tempo em que apresentamos nossas próprias conquistas e desafios. Este diálogo foi essencial para fortalecer nossos laços diplomáticos e explorar novas parcerias que beneficiem tanto Campo Grande quanto Bengbu.

“Receber esta comitiva é um privilégio e estou confiante de que esta visita será o início de uma relação frutífera e duradoura entre Campo Grande e Bengbu”, ponderou o Dr. Victor Rocha.

A delegação chinesa incluiu autoridades da Assembleia Popular Municipal de Bengbu – China e representantes da BBCA Brazil, com destaque para as seguintes personalidades:

Ni Jiansheng – Presidente da Assembleia Popular Municipal de Bengbu;

Liu Dongjin – Diretor do Comitê de Trabalho Financeiro e Econômico da Assembleia Popular Municipal de Bengbu;

Song Yuehui – Vice-Diretor do Departamento de Comércio e Relações Exteriores de Bengbu;

Zuo Peng – Vice-Diretor do Centro de Promoção de Investimentos e Cooperação Estrangeira de Bengbu;

Mr. Mengchen Cao – Diretor Presidente da BBCA Brazil;

Mrs. Tian Jing – Diretora de Recursos Humanos da BBCA Brazil;

Bengbu está situada no norte da província de Anhui, às margens do rio Huai. É um importante centro de transporte e comércio na região. A cidade possui uma população de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, distribuídos em várias áreas urbanas e rurais. A economia de Bengbu é diversificada, com destaque para a indústria, agricultura e comércio. A cidade é conhecida pela produção de alimentos, produtos químicos, maquinaria e materiais de construção. Recentemente, houve um desenvolvimento significativo no setor de alta tecnologia e novas energias.