Briga entre torcidas do Palmeiras e do Cruzeiro deixa ao menos 4 feridos a tiros

Ao menos quatro torcedores foram feridos a tiros após uma briga entre torcidas organizadas, na manhã desta quarta-feira (28), na rodovia Fernão Dias, região de Cosmópolis, em Minas Gerais, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

De acordo com a corporação, agentes foram acionados para intervir em uma briga entre as organizadas Mancha AlviVerde, do Palmeiras, e Máfia Azul, do Cruzeiro. O incidente ocorreu na altura do km 592 da BR-381.

Os quatro feridos, acrescentou a PRF, foram encaminhados para hospitais da região. O estado de saúde deles não havia sido informado até a publicação desta reportagem. Também há outros feridos, por paus e barras de ferro.

Para garantir a segurança de motoristas, o trecho foi totalmente interditado, com apoio da PRF, gerando 3,5 quilômetros de congestionamento. A pista foi liberada por volta das 12h e o tráfego normalizou cerca de meia hora depois, acrescentou a concessionária.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o presidente da Mancha Verde, Jorge Luis Sampaio Santos, 39 anos, sangrando, caído no asfalto, rodeado por torcedores do Cruzeiro. Ele está aparentemente desnorteado.

Em outras imagens, o presidente da organizada paulista aparece andando com dificuldade, quando é derrubado com uma voadora, desferida por um homem usando roupas da organizada de Minas Gerais. Nas imagens é possível ver membros da Máfia Azul segurando pedaços de pau, barras de ferro e até um facão.

Na internet, o presidente de honra da Mancha Verde, Paulo Serdan, classifica o incidente como “guerra.” “Faz parte da guerra, bater, faz parte da guerra, apanhar também, faz parte da guerra ganhar, faz parte da guerra perder, uma hora você perde”, diz sobre o fato dos membros da torcida do Palmeiras terem apanhado na rodovia. Ele ainda classificou a ação deles como “heroica.”

Também nas redes sociais, a Máfia Azul afirmou ter ocorrido um “fato lamentável” em que precisou “agir em legítima defesa” com o intuito de “defender a integridade de todos [torcedores]” que rumavam para Campinas, onde o Cruzeiro enfrenta, na noite desta quarta, a Ponte Preta, pelo campeonato brasileiro da série B. Nenhum porta-voz de das torcidas organizadas havia sido localizado e nenhum posicionamento oficial encaminhado por elas, até a publicação desta reportagem.

Com informações da Folhapress, por ALFREDO HENRIQUE E PAULO EDUARDO DIAS