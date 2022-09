Defesa Civil de Aquidauana em alerta com chuvas

O coordenador municipal da Defesa Civil de Aquidauana, Mario Ravaglia alerta a população sobre as fortes chuvas que caem em Aquidauana e suas consequências

Com chuvas sem tréguas no município de Aquidauana, localizado a 141 quilômetros da Capital, moradores vivem transtornos e registraram a água caindo dentro das casas da cidade. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o acumulado já chega em 150 milímetros até o fim da manhã desta quarta-feira (28).

O volume de águas elevou o nível do Rio Aquidauana, que já está com 5,5 metros. Se o clima continuar chuvoso nos próximos dias, há risco de transbordamento.

‘O Rio por enquanto está dentro da caixa, mas do jeito que tá chovendo lá pra cima, na cabeceira do Rio, tendência é transbordar’, explicou o coordenador municipal da Defesa Civil de Aquidauana, Mario Ravaglia.

Caso haja enchente, os mais afetados serão a população ribeirinha, cuja as casas serão atingidos pelo grande volume de água. Dentro do perímetro urbano, seis casas e diversas ruas da cidade ficaram alagadas.

As famílias receberam lonas e foram atendidas pelo Plantão Social. Os trabalhos vão continuar até a noite desta quarta-feira, já que a previsão aponta chuva até o fim do dia.

A chuva não dá trégua e pelo 3º dia consecutivo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou 43 cidades sob alerta de tempestade com precipitação de até 100 mm (milímetros) em 24 horas, ventos intensos (de 60 a 100 km/h) e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.