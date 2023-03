Bremer e Yuri Alberto estão convocados para a Seleção Brasileira

O zagueiro Bremer e o atacante Yuri Alberto estão convocados para a Seleção Brasileira para o amistoso contra o Marrocos. A dupla foi chamada após os cortes de Marquinhos e Richarlison, que se lesionaram e não terão condições para a partida do dia 25, em Tânger, no estádio Ibn Batouta, em Marrocos.

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a seleção desembarcou no Marrocos durante à tarde de domingo (19). Uma das novidades dessa convocação é a presença do ex-lateral esquerdo Felipe, que defendeu a Seleção Brasileira nos anos 2000 e atuou por Vasco, Palmeiras e Flamengo no futebol brasileiro.

O grupo de atletas se apresenta nesta segunda-feira e já faz o primeiro trabalho no fim da tarde, no campo anexo ao estádio Ibn Batouta. Na terça-feira, o lateral Arthur, do América Mineiro, desembarca no fim da manhã e já se integrará ao elenco chamado por Ramon Menezes.