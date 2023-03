Caminhão ocupando metade da pista contrária provoca acidente na BR-262

A batida de trânsito entre caminhões, na manhã desta segunda-feira (20), deixou um adolescente de 14 anos ferido e preso às ferragens de um dos veículos pesados, próximo à região do assentamento Urucum, na BR-262, em Corumbá.

Segundo Diário Corumbaense, o adolescente estava na companhia do tio, que conduzia caminhão carregado com materiais agrícolas e saiu do município de Dourados para Corumbá.

O tio do adolescente contou que seguia pela rodovia, quando um outro caminhão que estava no sentido contrário (Corumbá/Campo Grande), ocupava quase a metade da via. Enquanto à sua frente, estava outro caminhão, no acostamento, parado.

Para não colidir frontalmente com o veículo que estava em movimento, ele acabou batendo no que estava estacionado sentido Campo Grande/Corumbá. Os dois motoristas não se feriram.

O Corpo de Bombeiros Militar retirou o garoto do veículo que teve a parte frontal destruída. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro municipal, com suspeita de fratura no fêmur e ferimentos pelo corpo.