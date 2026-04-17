Brasileiros brilham na rodada continental: Palmeiras, Flamengo, Atlético e Bragantino vencem

Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A quinta-feira (16) foi marcada por resultados positivos para clubes brasileiros nas competições sul-americanas. Sociedade Esportiva Palmeiras, Clube de Regatas do Flamengo, Clube Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino venceram seus compromissos pela Copa Libertadores da América e pela Copa Sul-Americana, com atuações decisivas e gols importantes nos momentos-chave.

Palmeiras alcança marca histórica e lidera grupo

No Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo F. O time abriu o placar com Murilo Cerqueira, de cabeça, marcando o gol de número 500 do clube na Libertadores.

Após empate dos peruanos ainda no primeiro tempo, o Verdão retomou a pressão na etapa final e garantiu a vitória com pênalti convertido por José Manuel López, após falta sofrida por Arthur Gomes.

Atlético-MG decide no fim e soma primeiros pontos

Na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o Juventud-URU por 2 a 1 pela Sul-Americana. Bernard Duarte abriu o placar, mas os visitantes empataram após falha na saída de bola.

A vitória veio apenas nos acréscimos, com cabeceio de Mateo Cassierra, garantindo os primeiros três pontos da equipe mineira no Grupo B.

Flamengo domina, goleia e assume liderança

Foto: Adriano Fontes/Flamengo

No Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo goleou o Independiente Medellín por 4 a 1 e assumiu a liderança do Grupo A da Libertadores.

O time abriu o placar com Lucas Paquetá e, após sofrer o empate, reagiu rapidamente com gol de Bruno Henrique ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Giorgian De Arrascaeta ampliou, e Pedro Guilherme fechou o placar nos acréscimos.

Com atuação dominante, o Flamengo mostrou eficiência ofensiva e controle do jogo na maior parte do confronto.

Bragantino vira no último lance e reage

Foto: Ari Ferreira/Bragantino

Pela Sul-Americana, o Red Bull Bragantino venceu o Blooming por 3 a 2 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Após sair na frente, o time paulista viu os bolivianos virarem o placar, mas reagiu com gol de empate de Isidro Pitta. A vitória foi confirmada no último lance, quando Pitta voltou a marcar após desvio de Gustavo Marques.

O resultado garante os primeiros três pontos ao Bragantino, que entra na briga pela classificação no Grupo H.

Com os resultados, os clubes brasileiros mantêm bom desempenho nas competições continentais e se colocam em posição favorável na disputa por vagas nas fases eliminatórias.

 

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