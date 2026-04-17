Bebê morre após cair em açude em assentamento rural de São Gabriel do Oeste

Um bebê de 1 ano e 3 meses morreu afogado após cair em um açude em uma propriedade rural no Assentamento Patativa, em São Gabriel do Oeste, a cerca de 133 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu na quarta-feira (15) e é investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações apuradas, a família reside em uma chácara onde há duas casas no mesmo terreno, separadas por aproximadamente 50 metros, com um açude localizado entre elas. Em determinado momento, o pai da criança foi até a residência da avó, permanecendo no local por cerca de 10 minutos.

Ao retornar, ele encontrou o filho boiando na água. O bebê foi retirado do açude e o pai iniciou imediatamente manobras de primeiros socorros, com ajuda de vizinhos, que também auxiliaram no transporte até a cidade.

Durante o deslocamento por estrada vicinal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda no trajeto. Já na BR-163, a equipe solicitou apoio da concessionária Motiva Rodovias, que enviou unidade de suporte avançado.

Apesar das tentativas de reanimação realizadas pelas equipes de socorro, o bebê não resistiu.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

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