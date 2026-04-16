Corinthians decide na bola parada, vence Santa Fe e lidera grupo na Libertadores

O Corinthians manteve os 100% de aproveitamento na Copa Libertadores ao vencer o Independiente Santa Fe por 2 a 0 na noite de quarta-feira (15), na Neo Química Arena, em São Paulo. Os dois gols saíram no segundo tempo, ambos em jogadas de bola parada.

Com o resultado, o time paulista chegou a seis pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo E. O Santa Fe permaneceu com um ponto, na terceira colocação.

O Corinthians começou a partida com maior posse de bola e presença ofensiva, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo da equipe colombiana. A primeira finalização saiu aos 13 minutos, com Breno Bidon, em chute de fora da área. O Santa Fe respondeu aos 29, quando Rodallega exigiu boa defesa de Hugo Souza.

Ainda na etapa inicial, o Timão aumentou a pressão. Rodrigo Garro levou perigo em cobrança de falta, e Gustavo Henrique quase abriu o placar de cabeça após escanteio, mas sem sucesso.

Na volta do intervalo, a equipe foi mais agressiva e eficiente. Aos cinco minutos, após cobrança de escanteio de Garro, Gustavo Henrique desviou e Raniele completou na pequena área para abrir o placar.

Mesmo após o gol, o Corinthians manteve o controle da partida e criou novas oportunidades, principalmente com Matheuzinho e Matheus Bidu, que pararam em boas defesas do goleiro Andrés Mosquera.

O segundo gol veio novamente em bola parada. Aos 35 minutos, Garro cobrou falta lateral e encontrou Gustavo Henrique, que finalizou com precisão para ampliar.

Com a vantagem consolidada, o time administrou o resultado até o apito final e confirmou a segunda vitória na competição. O próximo compromisso pela Libertadores será no dia 30, contra o Peñarol, fora de casa.

Cruzeiro sofre gol nos acréscimos e segue sem pontuar

O Cruzeiro foi derrotado por 2 a 1 pela Universidad Católica, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores.

Os visitantes abriram o placar no primeiro tempo com Giani, em cobrança de escanteio. O Cruzeiro empatou na etapa final com Matheus Pereira, de pênalti, após jogada de Kaiki.

Quando parecia mais próximo da virada, o time mineiro voltou a falhar defensivamente. Já nos acréscimos, Martínez apareceu livre na área após cruzamento e marcou o gol da vitória chilena.

Com o resultado, o Cruzeiro segue sem pontuar no grupo após duas rodadas.

Botafogo vence no fim e assume liderança na Sul-Americana

Pela Copa Sul-Americana, o Botafogo conquistou uma vitória por 3 a 2 sobre o Racing, no estádio El Cilindro, em Buenos Aires.

O time argentino abriu o placar logo no início, mas o Botafogo reagiu ainda no primeiro tempo, com gols de Arthur Cabral e Júnior Santos. Na segunda etapa, o Racing empatou com Adrián Martínez.

A partida seguiu equilibrada até os minutos finais, quando Danilo aproveitou sobra na área aos 47 minutos e garantiu a vitória brasileira.

Com o resultado, o Botafogo chegou a quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo E.

Fluminense sofre virada no Maracanã e segue sem vencer

O Fluminense foi derrotado pelo Independiente Rivadavia no Maracanã, após abrir o placar e sofrer a virada.

O Tricolor saiu na frente com Guilherme Arana, após assistência de Savarino. Ainda no primeiro tempo, Sartori empatou em jogada de bola parada.

Na etapa final, uma sequência de falhas defensivas resultou no gol da virada, marcado por Arce. Apesar da pressão nos minutos finais, o Fluminense não conseguiu reagir.

O resultado mantém a equipe com apenas um ponto no grupo e amplia a sequência sem vitórias na temporada.

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