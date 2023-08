Brasileiro Sub-18 de Atletismo começa nesta sexta-feira com 16 atletas de MS

Começa nessa sexta-feira (11) e vai até domingo (13) as disputas do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18 de Atletismo. No total, 16 atletas representarão o estado de Mato Grosso do Sul na competição.

Os competidores sul-mato-grossenses fazem parte de um dos sete clubes: Adac (Associação Desportiva Atletas de Cristo), Associação Sprint Social e Amams (Associação Master de Atletismo de Mato Grosso do Sul), de Campo Grande; Apev (Associação Ponta-Poranense Esporte É Vida), de Ponta Porã; ATA (Associação Três-Lagoense de Atletismo – Prof. Milton José da Silva), de Três Lagoas; Associação Guarani Kaiowá, de Amambai e LEMR (Liga Esportiva Municipal Rio-Pardense), de Ribas do Rio Pardo.

A competição acontece na pista da Unit (Universidade Tiradentes), em Aracaju (SE). A delegação sul-mato-grossense é apoiada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Os resultados da Sub-18 irão definir os competidores que representarão o Brasil no Campeonato Ibero-Americano Sub-18, campeonato que acontece entre os dia 15 e 17 de setembro em Lima, no Peru. Na capital sergipana participam 643 atletas, de 134 clubes e associações de 22 estados e do Distrito Federal.

Serão selecionados os 20 atletas mais bem colocados no Ranking Ibero-Americano, no máximo dois por prova individual, de acordo com os critérios da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). O ranking será extraído da World Athletics (federação internacional) e será considerado o período de 1 de janeiro a 13 de agosto, sendo selecionado dois competidores representantes por país. A participação no Brasileiro Sub-18 é pré-requisito para a convocação.

Além disso, para serem convocados precisam obter a primeira ou a segunda colocação em Aracaju, além da posição no ranking. As disputas começam às 7 horas (horário de MS) de sexta-feira (11), com a disputa dos 100 metros do decatlo. O torneio termina no domingo, às 15 horas, com o revezamento 4×400 metros misto.

Confira a lista de atletas sul-mato-grossenses:

Esther Peixoto do Nascimento (Adac) – 200 e 400 metros rasos

Gabriel Antonio Marques Claudino (Apev) – 100 e 200 metros rasos

Vinicius da Silva Dias (Apev) – 10.000 metros marcha

Jaine Arguello Gaona (Apev) – arremesso de peso e lançamento de dardo

Kamyla Padilha Ciriaco (Apev) – 5.000 metros marcha

Otilia Elaine Marques Goncalves (Apev) – lançamento de martelo

Afonso Cordeiro Araujo Lima (Amams) – 100 e 200 metros rasos

Elias Goncalves da Silva (Amams) – 3.000 metros rasos e 2.000 metros com obstáculos

Marco Antonio Marques Teles (Amams) – 400 metros rasos e 400 metros com barreiras

Paulo Henrique Marques Teles (Amams) – salto em altura

Vitoria da Silva Barreto (ATA) – arremesso de peso e lançamento de disco

Iarlei Domingues (Guarani-Kaiowá) – lançamento de martelo e dardo

Alexssander da Silva Ribeiro (LEMR) – salto em distância

Aryana Soares Amorim (Sprint Social) – salto em distância

Isabel Teixeira dos Santos (Sprint Social) – 100 e 200 metros rasos

Julia de Lima Silva (Sprint Social) – heptatlo