Colisão frontal entre van e carro de passeio termina com uma pessoa morta

Gilberto Rosa Gonçalves Júnior, de 32 anos, morreu após um acidente ocorrido na última quinta-feira (10) na BR-060, na região de Nioaque. O acidente aconteceu no quilômetro 10 da rodovia federal, quando o veículo Fiat Uno conduzido por Gilberto colidiu de frente com uma van que seguia no sentido oposto.

De acordo com informações obtidas junto ao motorista da van envolvida no acidente, Gilberto teria invadido a pista contrária, levando à colisão. Mesmo com os esforços do condutor da van para evitar o impacto, a colisão foi inevitável.

Uma equipe do Hospital 24 Horas de Nioaque, juntamente com a Polícia Civil, duas equipes do Corpo de Bombeiros de Jardim, além da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Nioaque, atuaram em resposta ao acidente.

Os esforços foram direcionados para garantir a segurança dos envolvidos e para controlar o tráfego, que operou de forma restrita em meia pista. A perícia técnica da Polícia Civil de Jardim conduziu os procedimentos necessários, permitindo a remoção do corpo de Gilberto para necropsia no Instituto Médico Legal de Jardim.