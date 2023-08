Obra de pavimentação de rodovia em Três Lagoas tem 10 equipes de trabalho

Com a ponte de concreto sobre o Córrego Ribeirão Triste já concluída, a pavimentação da MS-320, em Três Lagoas, avança com serviços de drenagem superficial e execução da base, sub-base e terraplenagem. Nesta etapa da obra, 31,7 quilômetros da estrada recebem asfalto.

Dez equipes trabalham na pavimentação da rodovia, de acordo com o fiscal da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) que acompanha os serviços, o engenheiro Alexandre Zoboli.

Três delas atuam na terraplenagem; duas na frente de sub-base em solo brita; duas na execução da base em solo brita-cimento; uma na instalação da capa asfáltica CBUQ; e duas na drenagem superficial.

“Já foram executados 21,3 quilômetros de terraplenagem, 14,63 quilômetros de sub-base, 7,2 quilômetros de base e 4,5 quilômetros de binder CBUQ faixa B (asfalto). O avanço da obra com a previsão de medição de julho vai para 41,5%”, afirma o fiscal.

Nos trechos mais íngremes da rodovia serão instaladas terceiras faixas, visando a segurança dos usuários. Na parte da estrada que fica próxima à vegetação foi colocada passagem de fauna para proteger a travessia de animais silvestres.

Para o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), o empreendimento melhora a infraestrutura rodoviária, fortalece o sistema logístico e fomenta o desenvolvimento da região que é polo de indústrias da celulose. “A MS-320 é estratégica para Três Lagoas. A conclusão da pavimentação da rodovia vai trazer desenvolvimento para toda a região”, destaca o secretário.

Por meio da Seilog e da Agesul, o Governo do Estado investe R$ 106,5 milhões na pavimentação da rodovia, no trecho que sai de Três Lagoas e segue até a MS-377, no Trevo Vera Cruz.

Com informações do Governo de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.