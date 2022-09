Dia do Sorvete é com receitinha fácil e rápida da sobremesa

Mesmo com o friozinho de hoje, há muitas pessoas que gostam de um sorvete e nesta sexta-feira (23) é celebrado o Dia do Sorvete. A data foi instaurada pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, há 20 anos. Ela foi estrategicamente pensada para incentivar o consumo, já que a primavera marca o aumento das temperaturas. Confira agora uma receita fácil e rápida da sobremesa:

Ingredientes:

1 lata ou caixinha de leite condensado 395 g

1 xícara (chá) de Chocolate em Pó

Mesma medida (da lata) de leite integral

1 lata ou caixinha de Creme de Leite

raspas de chocolate para decorar

cerejas em calda para decorar

Modo de Preparo:

Em um liquidificador, bata o leite condensado, o Chocolate em Pó, o leite integral e o Creme de Leite por cerca de 5 minutos.

Despeje em recipiente refratário com tampa e leve ao freezer por cerca de 3 horas. Sirva em taças, decorado com as raspas de chocolate e as cerejas em calda.

Receita por Receitas Nestlé.