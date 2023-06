Brasileiro Feminino: São Paulo, Santos e Ferroviária chegam às semifinais

Três dos quatro semifinalistas da Série A1 do Brasileiro Feminino de futebol foram conhecidos na manhã deste domingo (25). O São Paulo, que havia empatado em casa e precisava buscar a vaga no Allianz Parque, fez 3 a 1 de virada no Palmeiras e avançou. Ferroviária e Santos já chegaram às partidas de volta em vantagem e venceram novamente.

As Guerreiras Grenás, que tinham a vantagem do empate após triunfarem por 1 a 0 no Sul, carimbaram a vaga com a vitória por 3 a 0 no Internacional. Na Vila Belmiro, as Sereias já tinham conquistado resultado favorável no Rio de Janeiro (3 a 1 no Flamengo) e fizeram 4 a 1 para se garantiram nas semifinais.

Na próxima etapa, Ferroviária e São Paulo duelam por uma vaga na decisão e o Santos aguarda o classificado de Corinthians e Cruzeiro, que duelam na próxima segunda-feira (26), a partir das 18h30 (horário de Brasília), em São Paulo. No primeiro jogo, as Brabas do Timão fizeram 2 a 1 e jogam pelo empate para avançarem.

Guerreiras Grenás batem Coloradas

A Ferroviária superou o Internacional por 3 a 0, no estádio da Fonte Luminosa, no interior paulista. Após a vitória por 1 a 0 no Rio Grande do Sul, os gols de Aline Gomes, Suzane Pires e Cuesta definiram o duelo.

Sereias goleiam cariocas na Vila

O Santos podia até perder por um gol de diferença para se classificar contra o Flamengo, mas venceu e de goleada: 4 a 1. A craque do jogo foi Ketlen, com dois gols, Camila Martins e Bia Menezes completaram o placar para as paulistas. Leidi fez para o Flamengo.

Acesse também: Com um a menos, Fluminense vira sobre o Bahia no Maracanã

Com informações da Agência Brasil