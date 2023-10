“Amigos Contra a Fome” acontece na Capital

A capital de Mato Grosso do Sul recebe na próxima terça-feira (27), a partir das 20h30, no Estádio Jacques da Luz, a maior partida de futebol beneficente dos últimos tempos. O “Amigos Contra a Fome” fará história em um jogo com Éder Militão, craque do Real Madrid e da Seleção Brasileira, e convidados, incluindo ídolos do futebol mundial e da música. A entrada para o público será 6 quilos de alimento não perecível por pessoa.

Esta será a 1ª edição do evento idealizado pelo zagueiro da Seleção Canarinho, que hoje atua pelo clube do século, mas também já vestiu a camisa do São Paulo entre 2012 e 2018. Ele tem o apoio do pai, Valdo, campeão pelo Corinthians em 95, com passagem por times como Botafogo e Fortaleza. “Estou aqui para reforçar o convite. Estaremos no Morenão e contamos com vocês”, fala o jogador aposentado.

Alguns de seus companheiros de time estão entre os convidados para a partida. Nomes como Marcelinho Carioca e Emerson Sheik, ídolos do Corinthians, MC Daniel, estourado com o hit “Tubarão te amo”, Negão da BL os influenciadores Negrete, Muca Muriçoca, Jukanalha, Tutuzada e Racha já estão confirmados para calçar as chuteiras, vestir o uniforme da solidariedade e entrar em campo. Nos próximos dias outros nomes serão divulgados. Também estarão presentes os boleiros Rogerinho, Somália, Luiz Eduardo, Ferreira e Fernando.

Moreninhas será anfitriã do evento

O local que sediará a partida será o Estádio Jacques da Luz, localizado no complexo esportivo do Parque que dá nome à arena. O espaço é a principal casa do futebol sul-mato-grossense desde o início da temporada 2023, recebendo jogos dos times de Campo Grande na série A do Campeonato Estadual de Futebol, na Copa do Brasil e também na série D do Brasileirão.

Para a alegria dos amantes do esporte, a proximidade das arquibancadas em relação ao gramado dará ao público uma sensação de proximidade ainda maior com as estrelas do futebol e demais artistas presentes.

Foi cogitada a realização da partida no Estádio Morenão, mas mesmo com os esforços da organização com apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de Campo Grande, do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros, o espaço ainda não estaria apto a receber o evento.

Como assistir?

Para ver de perto a partida com alguns dos maiores nomes do futebol mundial basta doar 6 quilos de alimento não perecível. A troca dos produtos pelo ingresso deve ser feita a partir de segunda-feira (26) na Loja Ciclo Reis, unidades Bandeiras e Coronel Antonino, ou no Legal Supermercados, unidades Júlio de Castilho e Alberto Sabin, eleitos pontos oficiais da ação. Os ingressos são limitados.

Não serão aceitos alimentos na porta do Estádio para não tumultuar a entrada dos torcedores.

Todos os produtos arrecadados serão doados para instituições de caridade. O evento é idealizado por Éder Militão e Edvaldo Militão e realizado pelos empresários Lilica de Uberlândia (MG) e Fabiano Xaxá de Campo Grande (MS). O site Steak.com é apoiador do evento, além da Difusora Pantanal, Agência SOA Brasil e Ingresso Nacional.

Mais informações podem ser encontradas no perfil @amigoscontrafomecg no Instagram.

Serviço

Evento: Amigos Contra a Fome

Local: Estádio Jacques da Luz

Endereço: Rua Barreiras, S/N, Moreninhas 2 – Campo Grande/MS

Data: 27/06/2023

Horário: 20h30

Aberto ao Público

Entrada: 3 a 6 quilos de alimento não perecível

Pontos de troca:

Ciclo Reis – Loja I: Av. das Bandeiras, 79

Ciclo Reis – Loja II: Av. Coronel Antonino, 1930

Legal Supermercados – Loja I: Av. Júlio de Castilho, 3540

Legal Supermercados – Loja II: R. Alberto Sabin, 1075

