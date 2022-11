Vacinação de “Pfizer baby” contra covid-19 começa neste sábado

A vacinação da “Pfizer baby” contra a covid-19 em crianças de seis meses a dois anos de idade que tenham comorbidade começa neste sábado (12), em Campo Grande. Nesse dia, cinco unidades de saúde estarão abertas onde estarão disponíveis as novas doses que serão aplicadas nos bebês e a vacinação para a população em geral. As mesmas cinco unidades também estarão abertas segunda-feira (14) e terça-feira (15), dias que serão respectivamente ponto facultativo e feriado.

Nestes três dias de plantão, as unidades ficarão abertas das 7h às 17h, sem intervalos para o almoço, são elas:

Centro

– UBS 26 de Agosto

Bandeira

– USF Moreninha

Anhanduizinho

– UBS Dona Neta

Lagoa

– UBS Caiçara

Imbirussu

– UBS Silvia Regina

É importante relembrar que a vacinação da “Pfizer baby” só está liberada atualmente para as crianças que estão dentro da faixa etária, de seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias, e que apresentem comorbidade. É necessário que a população realize o cadastro dos bebês pelo site da Prefeitura de Campo Grande antes de se dirigirem para as unidades de saúde.

Até o momento, as comorbidades listadas para a aplicação da primeira dose da “Pfizer Baby” são: Diabetes miellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente; Hipertensão Arterial estágio 3; Hipertensão Arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; Insuficiência Cardíaca; Cor-pulmonare e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia Hipertensiva; Síndromes Coronarianas; Valvopatias; Miocardias e Pericadiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias Congênitas; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doenças Neurológicas Crônicas; Doença renal crônica; Imunocomprometidos; Hemoglobinopatias graves; Obesidade mórbida; Síndrome de Down; Cirrose Hepática.

“Reforçamos que é necessário que se faça o cadastro prévio de identificação e anexe o laudo da criança. Aqueles pais que não conseguirem fazer o cadastro, devem levar o laudo ao local de vacinação, e esse ficará retido”, acrescenta o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

Campo Grande recebeu nesta sexta-feira (11) cerca de 1.520 doses da “Pfizer baby”, que serão distribuídas durante o dia nas unidades. É previsto que nesta primeira etapa de vacinação, 1,5 mil crianças sejam imunizadas.

