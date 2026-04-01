Brasileirão retorna com jogos de São Paulo e Corinthians; Fortaleza e Cuiabá ficam no empate na Série B

O Campeonato Brasileiro volta a movimentar o futebol nacional nesta quarta-feira (1º) com seis partidas que abrem a 9ª rodada da competição. Entre os destaques estão os confrontos envolvendo São Paulo e Corinthians, que entram em campo fora de casa.

O primeiro a jogar é o São Paulo, que enfrenta o Internacional às 18h30 (horário de MS), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Tricolor paulista chega embalado e ocupa a terceira colocação, com 16 pontos, enquanto o Colorado aparece em 12º lugar, com oito pontos somados.

A provável escalação do São Paulo tem Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendell; Danielzinho e Marcos Antônio; Ferreira, Artur (ou Cauly), Luciano e Calleri. O técnico é Roger Machado.

Mais tarde, às 20h30, o Corinthians encara o Fluminense no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O time carioca também soma 16 pontos e aparece na quarta colocação da tabela, enquanto o Timão ocupa o 11º lugar, com 10 pontos.

Para o confronto, o Corinthians deve iniciar a partida com Felipe Longo; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Matheus Pereira, Allan, André e Breno Bidon; Lingard e Yuri Alberto. A equipe é comandada pelo técnico Dorival Júnior.

Outros jogos da rodada

Além dos duelos envolvendo os clubes paulistas, a rodada desta quarta-feira conta com outros quatro jogos:

18h30 – Botafogo x Mirassol (Premiere)

19h – Bahia x Athletico-PR (Premiere)

19h – Cruzeiro x Vitória (Premiere)

19h30 – Coritiba x Vasco (Sportv e Premiere)

A rodada continua na quinta-feira (2), com os confrontos entre Santos x Remo, Chapecoense x Atlético-MG, Palmeiras x Grêmio e Bragantino x Flamengo.

Série B tem empates sem gols

Enquanto a elite do futebol nacional se prepara para a nova rodada, a Série B teve jogos disputados na terça-feira (31), todos terminando empatados sem gols.

Na Arena Castelão, em Fortaleza, Fortaleza e Cuiabá ficaram no 0 a 0 pela segunda rodada da competição. A partida teve forte marcação e poucas chances claras de gol, frustrando a expectativa de reação das duas equipes após estreias ruins.

O Fortaleza controlou a posse de bola durante boa parte do jogo e tentou pressionar o adversário, mas encontrou dificuldades diante da defesa bem postada do Cuiabá. Ryan chegou a acertar a trave em um lance já anulado por impedimento, e Luiz Fernando exigiu boa defesa do goleiro Marcelo Carné.

O Cuiabá apostou em organização defensiva e criou poucas oportunidades. A melhor tentativa veio em finalização de Raylan, que passou para fora.

Na segunda etapa, o panorama da partida se manteve. O Fortaleza seguiu com mais posse de bola, mas sem conseguir furar o bloqueio adversário. Luiz Fernando tentou de fora da área logo aos quatro minutos, sem sucesso.

Aos 13 minutos, uma confusão entre as comissões técnicas paralisou o jogo. Os técnicos Thiago Carpini e Eduardo Barros foram expulsos após receberem cartão vermelho.

Mesmo pressionando em bolas paradas e chutes de média distância, com tentativas de Pochettino, Lucas Crispim e Miritello, o Fortaleza não conseguiu balançar as redes.

Também pela segunda rodada da Série B, Juventude e Novorizontino empataram por 0 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A equipe gaúcha criou as principais chances da partida, com tentativas de Raí Ramos, Mandaca, Rodrigo Sam e Alan Kardec, mas parou nas defesas do goleiro César Augusto.

Com os resultados, as equipes seguem sem vitória na competição. O Fortaleza soma um ponto, enquanto o Cuiabá chega a dois pontos e ocupa posição intermediária na tabela.

Na próxima rodada, o Fortaleza volta a enfrentar o Juventude no Castelão, enquanto o Cuiabá recebe o Ceará em casa.

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