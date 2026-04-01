Marcelo Miglioli é exonerado da Sisep e deixa Secretaria de Infraestrutura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quarta-feira (1º), no Diogrande (Diário Oficial do Município), a exoneração de Marcelo Miglioli do cargo de secretário da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

O agora ex-chefe da pasta de obras já havia apresentado o pedido de saída na última segunda-feira (30). Segundo Miglioli, a decisão de deixar o cargo foi pessoal.

Questionado sobre as eleições de 2026 e a possibilidade de disputar algum cargo político pelo PP (Progressistas), ele afirmou que a decisão depende do partido e que, no momento, não tem interesse em disputar vaga proporcional.

“Hoje, eu tenho um posicionamento claro de que eu não tenho nenhum interesse na eleição proporcional. Não tenho espaço, vaga na majoritária. Então, essa é uma agenda que não depende de mim”, declarou.

Apesar da saída da secretaria, Miglioli afirmou que continuará filiado ao partido e atuando politicamente ao lado da presidente estadual da sigla, a senadora Tereza Cristina.

“Eu continuo no PP, continuo filiado ao PP, continuo no grupo da senadora Tereza Cristina”, disse.

Ele também destacou que os principais programas de infraestrutura da Capital já estão planejados e estruturados.

“A parte de projeto e planejamento que tinha que ser feita está toda feita. Agora é só operacionalizar o que está em andamento. Os programas estão todos já montados”, afirmou.

Trajetória na secretaria

Ednei Marcelo Miglioli (PP) foi nomeado secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos em 6 de novembro de 2023. A nomeação foi publicada no Diogrande na ocasião.

Engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Miglioli nasceu em São José do Rio Preto. Antes de assumir a Sisep, ele também foi secretário estadual de Infraestrutura e diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

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