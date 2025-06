Homem é assaltado por dupla armada após sair de clube em Dourados

Um homem foi assaltado na madrugada de domingo (8) enquanto caminhava pela Via Parque, no bairro Jardim Clímax, em Dourados. O crime ocorreu logo após a vítima deixar um clube da região e seguir a pé em direção ao bairro Cachoeirinha.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), ao chegar no entroncamento das ruas Projetada Três e Delcio Martins Capilé, o homem foi abordado por dois suspeitos, que aparentavam ser usuários de entorpecentes.

Durante a ação, um dos criminosos sacou um revólver preto e anunciou o assalto, exigindo que a vítima entregasse o celular e a carteira. Sem tempo de reação, o homem teve seus pertences tomados à força pela dupla, que em seguida fugiu correndo para uma área de mata nas proximidades.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas, já que houve o envolvimento de mais de um autor. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências na tentativa de identificar e prender os assaltantes. A região onde o crime aconteceu é conhecida por ser pouco movimentada durante a madrugada, o que pode ter facilitado a ação dos criminosos. A Polícia pede que qualquer informação que possa levar aos autores seja repassada anonimamente pelos canais oficiais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais