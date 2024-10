Brasileirão: Cruzeiro e Bahia empatam em duelo acirrado no Mineirão

Na noite de sexta-feira (18), Cruzeiro e Bahia empataram em 1 a 1 no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado por momentos emocionantes e decisões polêmicas, com a equipe mineira saindo na frente e o Bahia conseguindo buscar o empate.

O Cruzeiro abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo, com Gabriel Verón marcando após receber uma bela assistência de Matheus Pereira e encobrir o goleiro Marcos Felipe com um leve toque de direita. A torcida celeste vibrou, mas a alegria durou pouco.

Aos 37 minutos, Lucho, do Bahia, empatou o jogo ao aproveitar um cruzamento preciso de Ademir. Ele apareceu livre na segunda trave e mandou para o fundo da rede, garantindo o ponto fora de casa para o time baiano.

O Cruzeiro chegou a marcar um segundo gol, logo após abrir o placar, com Kaio Jorge. Porém, a arbitragem assinalou impedimento, e após quase seis minutos de revisão do VAR, o gol foi anulado, frustrando os torcedores no estádio.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 46 pontos e ocupa a sexta posição na tabela, ultrapassando o Internacional. O Cruzeiro, por sua vez, permanece na oitava colocação com 44 pontos, perdendo a chance de entrar no G-6 da competição.

Botafogo e Criciúma empatam no Maracanã

Em outro jogo da 30ª rodada, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Criciúma no Maracanã. O Fogão dominou a partida, mas só conseguiu marcar aos 46 minutos do segundo tempo, com Tiquinho Soares aproveitando uma confusão na área para abrir o placar. No entanto, dois minutos depois, Felipe Vizeu, do Criciúma, empatou a partida de cabeça após cruzamento de Bolaise, frustrando os planos do time carioca de ampliar sua vantagem na liderança.

Com o empate, o Botafogo se mantém na liderança do Brasileirão com 61 pontos, enquanto o Criciúma chegou aos 36 e ocupa a 11ª posição.

Atlético-GO e Cuiabá empatam sem gols

O dia também foi marcado pelo empate sem gols entre Atlético-GO e Cuiabá no Estádio Antônio Accioly. O time goiano dominou as ações ofensivas, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Walter, do Cuiabá. Mesmo com mais posse de bola e finalizações, o Dragão não conseguiu balançar as redes. O VAR foi acionado para um possível pênalti, mas a arbitragem decidiu seguir o jogo.

Próximos jogos

O Cruzeiro agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Lanús na quarta-feira (23). O Bahia joga novamente no dia 28 de outubro, contra o Vasco, em São Januário. O Botafogo terá um importante compromisso pela semifinal da Libertadores, contra o Peñarol, no dia 23, enquanto o Criciúma enfrentará o São Paulo no mesmo dia.

