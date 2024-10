Desconto de 14% fez aposentado encarar um segundo emprego

Desde 2021 servidores lidam com desconto em aposentadoria e governo afirma que não pode retirar decisão

Aposentados e pensionistas mais uma vez se mobilizaram para pedir ao governador do Estado, Eduardo Riedel a retirada do desconto de 14% do MSPREV, previdência estadual. Eles alegam que tem servidores com mais de 80 anos com doenças crônicas pagando por esse desconto que chega mais de um salário mínimo.

Neste sábado (19), grupo de 27 servidores aposentados se reuniram para uma caminhada no Parque das Nações Indígenas o intuito é chamar atenção do poder público. Vestidos de camisetas azul o grupo pede a retirada ou a redução do desconto feito em folha.

Dalma Fernandes de Oliveira de 65 anos, trabalhou a vida inteira como polícia penal e desde 2021, quando começou o desconto de 14% teve que mudar algumas hábitos no orçamento para conseguir pagar as contas e comprar remédio que é sua prioridade. ” Foi uma promessa do governador nos atender e retirar essa cobrança, não é justo servimos o Estado a vida inteira, e agora continuar arcando com as despesas. Contribui 30 anos e nove meses da minha vida e depois de aposentada tenho que sobreviver com o salário reduzido”, comentou.

Roberto Brandão de 68 anos, trabalhou por décadas no setor administrativo do Estado e depois de aposentado achou que teria um momento de descanso com a família, mas se viu obrigado a procurar um novo emprego para suprir as necessidades. ” Já estou idoso, as limitações envolvendo a saúde já chegaram e mesmo assim procurei um emprego para pagar as contas do dia a dia e conseguir manter uma alimentação digna”, reforçou.

Quem também participou da caminhada foi Márcia Lima de 68 anos que trabalhou como professora por mais de 30 anos e há seis anos está aposentada, segundo ela no momento de usufruir a vida tem um valor todo mês desconto pelo governo. “Faço uso de remédios e esse dinheiro desconto faz falta no hora de quitar as despesas, desde 2021 estamos vivendo com o dinheiro contando”, pontou.

Em 2020 o Governo Federal fez uma Emenda à Constituição Federal que foi aprovada, e todos estados seguiram a regra. A partir daí todos aposentados e pensionistas passaram a pagar 14% sobre a totalidade dos salários, inclusive quem ganha acima de um salário mínimo. A solicitação dos pensionistas e aposentados é de seja isentado desconto dos 14% ou que volte a ser como antes, até o teto do INSS de isenção e taxar o que ultrapassar. Pelo menos 10 estados já reavaliaram a situação e voltaram atrás.

