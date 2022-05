Brasileirão: Botafogo vence o Fortaleza e entre no G-4

O Botafogo bateu o Fortaleza por 3×1, na noite de ontem (15), no Nilton Santos. A partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alvinegro soma 11 pontos e avança para o G-4, já o Leão amarga a lanterna da tabela com apenas 1 ponto.

O placar foi aberto pelo atacante Moisés(FOR), aos 13 minutos do 1º tempo. O gol foi para o VAR que demorou 3 minutos para ver se havia impedimento ou não. Lance revisado, gol legal.

Aos 39 minutos de jogo, Ceballos levou a segunda advertência e foi expulso por falta em Saravia, o que fez com que o Fortaleza jogasse com um a menos. Aos 41, Erison empata para o Botafogo. Aos 9 do 2º tempo, El Toro virou o placar, porém o VAR apontou impedimento do atacante na revisão.

Já no fim da partida, Patrick de Paula marcou o gol da virada aos 43 minutos, em seguida, aos 48 do 2º tempo, Daniel Borges matou o jogo e sacramentou a vitória do Fogão.

O Glorioso visita o América-MG no próximo sábado (21), às 21h. Já o Leão encara o Alianza (PER) pela Libertadores na próxima quarta-feira (18), às 23h, no Estádio Nacional de Lima.

Ficha técnica:

Botafogo 3×1 Fortaleza

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Gols: Moisés, aos 13’/1T; Erison, aos 43’/1T; Patrick de Paula e Daniel Borges aos 48’/2T

Cartões amarelos: Ceballos (FOR); Diego Gonçalves, Kanu, Patrick de Paula (BOT)

Cartões vermelhos: Ceballos (FOR)

Botafogo: Gatito Fernández; Saravia (Hugo), Kanu, Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Tchê Tchê (Patrick de Paula) e Lucas Fernandes (Chay); Victor Sá, Diego Gonçalves (Vinícius Lopes) e Erison.

Técnico: Luís Castro

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima (Renato Kayzer) e Lucas Crispim (Igor Torres); Moisés (Juninho Capixaba) e Silvio Romero (Romero).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

