Brasil vence Egito em último teste antes da Copa do Mundo e chega embalado para estreia

A Seleção Brasileira encerrou sua preparação para a Copa do Mundo com vitória. Neste sábado (6), a equipe comandada por Carlo Ancelotti derrotou o Egito por 2 a 1 no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, e chega embalada para a estreia no Mundial.
Os gols brasileiros foram marcados por Bruno Guimarães e Endrick. Pelo lado egípcio, Ziko aproveitou uma falha defensiva da Seleção para balançar as redes e empatar a partida ainda no primeiro tempo.
O Brasil começou o confronto controlando a posse de bola e pressionando o adversário. A estratégia deu resultado logo aos sete minutos da etapa inicial, quando Bruno Guimarães roubou a bola no campo de ataque e finalizou com precisão para abrir o placar.
A vantagem brasileira, no entanto, durou pouco. Em um erro na saída de bola, a defesa acabou sendo surpreendida e Ziko aproveitou a oportunidade para deixar tudo igual. Mesmo após o empate, a Seleção criou boas chances com Vini Jr., Raphinha e Igor Thiago, mas não conseguiu voltar à frente antes do intervalo.
Na etapa final, Ancelotti promoveu mudanças na equipe e viu o Brasil retomar o controle da partida. Aos sete minutos, Raphinha fez boa jogada pela direita e cruzou para Endrick completar para o gol, garantindo a vitória brasileira.
Depois de reassumir a vantagem, a Seleção administrou o resultado com tranquilidade, mantendo a posse de bola e limitando as ações ofensivas do Egito. Os adversários ainda tentaram pressionar nos minutos finais, mas não conseguiram evitar a derrota.
A principal preocupação para a comissão técnica foi a situação de Wesley. O jogador sentiu dores após um lance na lateral do campo ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído por Danilo, o que acendeu um alerta às vésperas da competição.
Com o amistoso encerrado, o foco da Seleção agora está totalmente voltado para a Copa do Mundo. A estreia brasileira será diante de Marrocos, no próximo sábado (13), no MetLife Stadium, em busca de começar a campanha no torneio com o pé direito.
Com informações de Metrópoles
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram
Leia mais
Brasil vence Bulgária por 3 sets a 0 e mantém campanha perfeita na Liga das Nações