Brasil vence Bulgária por 3 sets a 0 e mantém campanha perfeita na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou mais uma vitória na Liga das Nações ao derrotar a Bulgária por 3 sets a 0 neste sábado, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Com parciais de 25/23, 25/17 e 25/13, a equipe comandada por José Roberto Guimarães manteve os 100% de aproveitamento na competição.

O triunfo foi o terceiro consecutivo do Brasil na etapa disputada na capital federal. Antes de superar as búlgaras, a equipe brasileira já havia vencido as seleções da Holanda e da República Dominicana, consolidando um início de campanha bastante positivo.

As principais destaques da partida foram a oposta Tainara, que terminou como maior pontuadora do confronto com 14 pontos, além das ponteiras Ana Cristina e Júlia Bergmann, responsáveis por 13 e 11 acertos, respectivamente.

A Bulgária começou melhor e chegou a liderar o placar durante boa parte do primeiro set. No entanto, comandada por Ana Cristina, a seleção brasileira reagiu nos momentos decisivos e fechou a parcial em 25 a 23. No segundo set, o Brasil assumiu o controle das ações e venceu por 25 a 17.

A terceira parcial foi a mais tranquila para as brasileiras. Com amplo domínio técnico e ofensivo, a equipe abriu vantagem rapidamente e confirmou a vitória com um expressivo 25 a 13, encerrando a partida sem perder nenhum set.

Após o confronto, Tainara destacou a superação da equipe diante das dificuldades encontradas no início do jogo. Agora, a seleção brasileira volta à quadra neste domingo para enfrentar a atual campeã olímpica, a Itália, às 14h30 (horário de Brasília), no último compromisso da primeira semana da Liga das Nações.

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