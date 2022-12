Viva Campo Grande: festival acontece hoje no Blues Bar

Evento volta a ser presencial depois de dois anos online

O Festival Engepar Viva Campo Grande chegou à 6ª edição, volta a ser presencial e vai ser realizado na noite de hoje (9), a partir das 20h. no Blues Bar, em Campo Grande, com Hermanos Irmãos, Os Walkirias, Bêbados Habilidosos, Erika Espíndola e Pretah, em uma iniciativa que aposta na diversidade musical.

O evento é uma iniciativa da empresa, que ao mesmo tempo que trabalha na busca de métodos eficazes de gestão, investe, também, na arte, como meio de colaborar de alguma forma com a consolidação de nossa identidade cultural, no ainda novo estado de Mato Grosso do Sul.

A ideia é, também, mostrar que é possível realizar eventos que venham a fomentar a produção cultural local, além de estender, a outros empresários, o convite e o estímulo para que se possa criar, por meio de eventos semelhantes, um calendário anual com opções variadas de entretenimento para a população que, invariavelmente ajudam a criar uma identidade cultural rica e vantajosa, tanto para o povo, quanto para os artistas.

Numa rara e louvável iniciativa, o Festival cresce e se sustenta, fruto do sonho de Carlos Clementino, presidente da Engepar, que fomenta a continuidade do projeto, sempre com o auxílio de artistas da terra, que coordenam a sua produção. Assim, o objetivo do 6º Festival Viva Campo Grande Engepar é concretizar o apoio aos artistas do Estado, em um evento que já se destaca entre os festivais já tradicionais da Cidade Morena.

“Queremos celebrar, homenagear e nos divertir, promovendo este evento para os nossos amigos, colaboradores e para a Cidade de Campo Grande, que nos acolhe e recebe a todos de braços abertos”, afirma a organização do festival.

Iniciativa privada

Jerry, um dos “Hermanos” falou ao jornal O Estado sobre a participação no evento. “Fico muito feliz de participar do Festival Engepar Viva Campo Grande, porque nossa produção musical local precisa muito da iniciativa privada presente, e a Engepar, através do Clementino , faz isso todo ano”, comenta.

Jerry também destaca que esta é a 6ª edição do Viva Campo Grande, mas que há, também, outras iniciativas culturais nesse sentido. “Já é o sexto Festival e, além disso. eles vêm apoiando vários artistas e projetos, como o ‘Vertentes’, que foi um evento que teve três edições, com 88 artistas e bandas de Campo Grande ao todo, fora o apoio constante ao Sindicato dos Músicos durante a pandemia.”

Falando especificamente sobre esta edição, Espíndola vê como um grand finale para o ano. “Estou vendo essa noite como um grande encerramento do ano de 2022, uma grande festa reunindo a música brasileira com a Pretah, a música regional com os Hermanos Irmãos, o pop com os Walkírias, e o blues com nada menos que os Bêbados Habilidosos, então vai ser uma noite de muita integração e alegria para todos nós. Preparamos um show muito especial, vai ser muito legal apresentar no palco do Blues Bar, e ainda vamos ter a participação da Erika Espíndola, que tá bonita demais!”

Atrações

Com a volta das edições presenciais, o festival volta, também, ao palco do Blues Bar e, neste ano, vai trazer vários nomes da música sul-mato-grossense que se destacam na cena musical.

Entre elas, está a cantora Pretah, uma das grandes revelações da música sul-mato- -grossense nos últimos anos, a artista apresenta um repertório voltado para a música brasileira, com sambas e MPB, trazendo para o festival além da voz potente, todo seu carisma e presença de palco.

Também na edição deste ano, o trio Hermanos Irmãos, formado por Jerry Espíndola, Márcio De Camillo e Rodrigo Teixeira, fazem um show inédito no Festival, com a participação de Rodrigo Sater e Érika Espíndola, trazendo no repertório canções autorais e releituras de clássicos da música sul-mato-grossense que agradam a todos os públicos.

A banda Os Walkirias foi formada nos corredores do curso de Arquitetura e Urbanismo, ao som do final da década de 1990, e traz suas músicas autorais irreverentes, misturadas a covers de nomes com grandes sucessos nacionais, prometendo um show hiper dançante.

A principal banda de blues de Mato Grosso do Sul, uma das maiores do Brasil e, ainda, uma das grandes referências do gênero no país, Bêbados Habilidosos, também vai subir ao palco com sua nova formação, desta vez com Saldanha nos vocais. No repertório os incríveis hits do super compositor Renato Fernandes, além da participação especial de Luciano Armstrong na guitarra.

SERVIÇO: O Festival Viva Campo Grande Engepar será realizado hoje (9), no Blues Bar, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos por meio do link: https://www.sympla.com. br/evento/6-festival-de-musicaengepar/1804758. O Blues Bar fica na Rua XV de Novembro, 1186, Centro.

