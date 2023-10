Brasil supera última derrota e vence a Ucrânia no pré-olímpico de vôlei masculino

Nesta ultima quarta-feira (4), o Brasil passa mais um sufoco no confronto do Pré-Olímpico Masculino de Vôlei, a seleção brasileira venceu a Ucrânia em uma partida eletrizante, encerrando com um placar de 3 sets a 2 (36×38, 25×20, 21×25, 25×18, 15×11). Um verdadeiro espetáculo esportivo que deixou os fãs de vôlei com o coração na mão.

No comparativo de fundamentos, o Brasil demonstrou grande habilidade, somando 122 pontos no total (65 ataques, 12 bloqueios, 06 saques), além de capitalizar 39 pontos em erros do adversário. Por outro lado, a equipe da Ucrânia alcançou 112 pontos (70 ataques, 11 bloqueios, 04 saques), com 27 pontos provenientes de erros dos brasileiros.

Na pontuação geral, destacaram-se os atletas brasileiros. Darlan Souza foi o maior pontuador e grande destaque nos jogos anteriores, totalizando 23 pontos (20 ataques, 0 bloqueios, 3 saques), seguido de perto por Flávio Gualberto com 17 pontos (9 ataques, 7 bloqueios, 1 saque) e Ricardo Lucarelli com 15 pontos (14 ataques, 1 bloqueio, 0 saque). Lucão Saatkamp e Alan Souza também contribuíram com 10 e 8 pontos, respectivamente.

Entretanto, a atuação de Henrique Honorato e Adriano Xavier levantou questionamentos. Com apenas 5 e 3 pontos, respectivamente, os ponteiros não conseguiram alcançar uma pontuação mais expressiva. Isso levantou debates sobre sua titularidade na equipe, evocando memórias de jogadores históricos que deixaram uma marca inesquecível no voleibol brasileiro.

Além disso, observou-se a necessidade de estratégias mais dinâmicas no jogo, particularmente em relação à distribuição dos atacantes nas extremidades. A performance da equipe brasileira demonstrou a importância de uma abordagem tática adaptável para garantir o equilíbrio e eficiência durante a partida.

A vitória brasileira foi uma prova de resiliência e habilidade, mas também levanta questões sobre como a seleção pode evoluir e otimizar sua estratégia para enfrentar desafios futuros.

Os próximos jogos do Brasil são:

6 de outubro – sexta-feira

Brasil x Cuba – 10:00

7 de outubro – sábado

Brasil x República Islâmica do Irã – 10:00

8 de outubro – domingo

Brasil x Itália – 10:00

Todos os horários são referentes aos de Brasília.

Leia mais: