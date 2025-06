Brasil supera o Canadá por 3 a 0 e emplaca mais uma vitória na Liga das Nações de vôlei

Seleção feminina chega ao quinto triunfo na competição e segue firme na briga por vaga nas quartas de final

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Canadá por 3 sets a 0 nesta sexta-feira (20), em Istambul, na Turquia, e garantiu sua segunda vitória nesta segunda semana da Liga das Nações. As parciais foram apertadas: 25/20, 25/23 e 25/23. Apesar do placar direto, as canadenses deram trabalho, especialmente no segundo e no terceiro sets, quando chegaram a liderar em vários momentos.

As ponteiras Júlia Bergmann e Júlia Kudiess foram as principais responsáveis pela vitória brasileira. A primeira anotou 17 pontos, sendo 12 em ataques, enquanto a segunda fez 16, com destaque para os bloqueios, que renderam metade desse total.

Com o resultado, o Brasil soma cinco vitórias em seis jogos e aparece provisoriamente na quinta colocação, dentro da zona de classificação para as quartas de final — os oito melhores seguem na competição. A equipe volta à quadra neste sábado (21), às 10h (horário de Brasília), contra a República Dominicana, também em Istambul. No domingo (22), às 13h30, encara a Turquia, dona da casa.

Depois dos jogos na Turquia, a seleção ainda cumpre mais uma etapa da fase classificatória no Japão, entre 9 e 13 de julho, na cidade de Chiba. A fase final da Liga das Nações será disputada em Lodz, na Polônia, de 23 a 27 de julho.

*Com informações da Agência Brasil

