Mais de 600 denúncias: CPI do Transporte faz audiência no dia 25 para ouvir usuários em Campo Grande

População poderá participar presencialmente na Câmara ou acompanhar pela Praça Ary Coelho, com transmissão ao vivo

Após receber 616 denúnicas desde março, a CPI do Transporte Coletivo da Câmara de Campo Grande entre em uma nova fase e realiza, no dia 25 de junho, uma audiência pública para ouvir diretamente os relatos dos usuários sobre os problemas enfrentados no transporte coletivo da cidade, operado pelo Consòrcio Guaicurus.

O encontro acontece no Plenário Oliva Enciso, na própria Câmara Municipal, a partir das 13h. Quem estiver pelo Centro e não puder comparecer ao prédio da Câmara terá uma alternativa: acompanhar a transmissão ao vivo da audiência na Praça Ary Coelho, onde será disponibilizado um link para que qualquer pessoa possa assistir e, inclusive, fazer contribuições durante a discussão.

As 616 denúncias recebidas até agora mostram a insatisfação dos usuários e reforçam a necessidade da participação popular. Foram 535 mensagens pelo WhatsApp, 46 e-mails, 32 formulários preenchidos no site da Câmara, além de duas ligações telefônicas e uma denúncia feita presencialmente. As reclamações mais recorrentes envolvem atrasos constantes, superlotação, má conservação dos ônibus e falhas nas linhas.

A CPI apura possíveis irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura e o Consórcio Guaicurus, que administra o sistema de transporte da cidade. Nos trabalhos realizados até aqui, a comissão já identificou descumprimento de cláusulas contratuais, problemas operacionais e questionamentos sobre a saúde financeira das empresas que compõem o consórcio.

A população pode seguir encaminhando denúncias e relatos pelo WhatsApp (67) 3316-1514, pelo e-mail [email protected] ou pelo formulário disponível no site da Câmara Municipal de Campo Grande.

