Entrega de carteiras de Identidade emitidas em mutirão são realizadas na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (23), acontece a entrega das Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas durante o mutirão realizado em maio na cidade Corumbá.

A entrega será a partir das 08 horas, no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizado na rua Dom Aquino, nº 1019. O mutirão foi realizado para reduzir a demanda reprimida pela emissão do documento, especialmente por causa das dificuldades enfrentadas pelos moradores da cidade com o atual sistema de agendamento.

Todos que participaram do mutirão devem comparecer ao local com o protocolo ou documento pessoal para a retirada da nova identidade.

A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

