Brasil faz história na Ginástica Rítmica e conquista 4 medalhas em uma etapa de Copa do Mundo

A Seleção Brasileira de Conjunto acaba de conquistar sua terceira medalha consecutiva e encerrou uma etapa de Copa do Mundo de Ginástica Rítmica na cidade de Cluj-Napoca na Romênia com chave de ouro. Com uma série de bolas e fitas deslumbrante, as ginastas brasileiras garantiram o primeiro lugar com a nota impressionante de 31.700, a frente das maiores potências do esporte que foram os países da Itália em 2º com 31.50 e a Bulgária com 30.850.

Essa conquista marca um marco histórico, sendo a primeira vez que um país fora do eixo Europa-Ásia conquista quatro medalhas em uma única etapa da Copa do Mundo de GR. É um feito impressionante, especialmente considerando que o Campeonato Mundial da modalidade está a pouco mais de um mês de distância. É um momento de orgulho para o Brasil e para a ginástica rítmica nacional.

Além da medalha de ouro no geral, o Brasil também brilhou conquistando outras honrarias. O conjunto brasileiro garantiu o bronze na classificação geral, e na final de arcos, conquistamos a medalha de prata. É a primeira vez que o Brasil conquista mais de uma medalha em uma mesma etapa de Copa do Mundo, mostrando o crescimento e a competitividade do nosso time.

Essa etapa da Copa do Mundo também foi marcada por recordes e feitos impressionantes. A ginasta Geovanna Santos conquistou a melhor colocação da história de uma brasileira no Individual Geral de Copa do Mundo, alcançando o quarto lugar. Além disso, duas ginastas brasileiras terminaram no top 10 do geral no Individual, reafirmando o potencial do Brasil nessa modalidade.

A ginasta brasileira, Barbara Domingos conquistou a medalha de bronze com a sua série de fita. A nota foi de 30.250, atrás das atletas: Darja Varfolomeev com 31.350 da Alemanha em 1º Lugar e Eva Brezalieva 30.500 da Bulgária em 2º Lugar.

Outro destaque foram as finais alcançadas, com duas finais no conjunto e três no individual. Esses resultados demonstram a força e o crescimento da ginástica rítmica brasileira, colocando o país em posição de destaque internacionalmente.

Parabéns às ginastas brasileiras por essas conquistas memoráveis. O Brasil está orgulhoso do desempenho e da representação exemplar no cenário da ginástica rítmica mundial. Que esses resultados inspirem ainda mais atletas e fortaleçam o esporte em nosso país. Vamos em busca de mais conquistas e elevar cada vez mais o nome do Brasil na ginástica rítmica internacional.

Confira a performance do Conjunto Brasileiro ao som de “Smile” composta por Charles Chaplin:

Cluj-Napoca 🇷🇴 has certainly hosted a World Challenge Cup to remember! Head over to our Instagram Story for more clips from today’s #Rhythmic #Gymnastics finals, including this golden performance from Brazil 🇧🇷! #FIGWorldCup 👇👇👇 https://t.co/XSQf3WZmQe pic.twitter.com/USKVarD8VS — FIG (@gymnastics) July 16, 2023