Palmeiras empata com Inter e mantém jejum no Brasileiro

Em uma noite inspirada do goleiro John, o Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Internacional, neste domingo (16), no Beira-Rio, e chegou ao quinto jogo seguido sem vitória pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela 15ª rodada.

No duelo contra os gaúchos, as oportunidades não faltaram, porém, a pouca eficiência do time e a segurança defensiva resultaram num empate sem gols no Beira-Rio. O primeiro tempo foi truncado, com chances claras para ambos os lados. Veiga desperdiçou para o Palmeiras e Vitão parou em Weverton.

O Palmeiras controlou a segunda etapa, mas viu John fechar o gol. O arqueiro fez pelo menos duas defesas difíceis, em finalizações de Gabriel Menino e Artur. Abel chegou ao jogo 200 pelo Alviverde, mas não quebrou jejum. O Palmeiras chegou ao terceiro empate consecutivo no Brasileiro.

Palmeiras não teve Dudu e Rony. O camisa sete foi preservado por dores na panturrilha direita, enquanto o camisa 10 teve dores no tornozelo esquerdo.

Palmeiras chegou aos 25 pontos e é o sexto; Inter tem 22 e ocupa o 11º lugar. As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana, contra Fortaleza e Red Bull Bragantino, respectivamente.

Com informações da Folhapress.