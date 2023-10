Polícia apreende 51,2 quilos de cocaína em estepe de caminhonete

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam 51,2 quilos de cocaína, que estavam escondidos dentro de um pneu. A ação aconteceu na tarde do último sábado, dia 15 de julho, em Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, Um homem foi preso.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou uma caminhonete GM/S-10, dirigida por um homem, no km 290 da rodovia BR-262. O condutor demonstrou nervosismo e deu respostas contraditórias aos policiais.

Após fiscalização, foram encontrados diversos tabletes de cocaína dentro do estepe da caminhonete, que totalizaram 51,2 quilos da droga.

O homem disse que pegou a caminhonete em Campo Grande e a levaria até Paranaíba.

O veículo e o envolvido foram encaminhados para a Polícia Federal, onde seria verificado se os demais pneus também continham droga.