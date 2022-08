Adidas lança camisas 3 de Cruzeiro, Fla, Inter e São Paulo; confira imagens

A Adidas lançou hoje (12) o terceiro uniforme de Cruzeiro, Flamengo, Inter e São Paulo. As camisas trazem referências históricas que remetem a conquistas, fatos históricos ou particularidades de cada um dos gigantes.

Segundo a empresa, a coleção das terceiras camisas dos clubes é para os clubistas de plantão, que usam as cores do time tanto nos jogos quanto no rolê.

Além disso, criando uma linha tênue entre o passado e o futuro, as camisas contam com a tecnologia AEROREADY – KEEP DRY, projetada para oferecer conforto e frescor, enquanto controla o suor dos jogadores. Os novos uniformes já estão disponíveis em lojas adidas e nas lojas oficiais de cada clube.

Cruzeiro

Em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil, o novo manto carrega sign off em referência a data na parte de trás. A camisa também abraça o amarelo como principal tonalidade, fortalecendo ainda mais o vínculo do clube com a história do país.

O legado do clube é destacado pelo emblemático escudo das cinco estrelas de 1942, usado pela primeira vez após a mudança de nome do time e que aparece bordado em azul, ao lado do logo da adidas estampado no mesmo tom.

Flamengo

A Nação Rubro-Negra é o centro da narrativa do novo uniforme. Assim como nas camisas I e II, a nova camisa III traz o movimento das arquibancadas dos mais de 42 milhões de torcedores em seus elementos únicos de design.

Nas clássicas cores do Mengão, o manto ganha detalhes em preto na gola redonda e nas mangas. O escudo CRF é bordado em branco ao lado do logo da adidas, que também recebe destaque nos ombros da camisa com as três listras no mesmo tom. Para completar e valorizar a importância da garra e apoio dos torcedores nas conquistas e trajetória do clube, a camisa ganha um badge especial na parte inferior direita com a mensagem “A Maior Paixão do Mundo” em tons de preto e vermelho.

São Paulo

A camisa é inspirada no agasalho imortalizado por Telê Santana e o elenco são-paulino no Mundial de 92. A peça tem a parte superior na cor branca e é majoritariamente preta na parte inferior. Há detalhes em vermelho nas mangas. Os calções e meiões serão pretos. O tricolor fez um curta divulgando a nova camisa, além de ressaltar o ano de 1992, que o clube atravessou o mundo para conquistá-lo.

Internacional

A camisa do Internacional é uma homenagem ao Rio Grande do Sul. A peça é preta, mas com detalhes em verde, vermelho e amarelo, as cores da bandeira do Estado. O calção combina o preto com listras verdes e amarelas, Completa o uniforme meiões pretos.

