Com medicamentos escassos na rede pública, farmácias se fixam em entorno de UPAs como estratégia de lucro

No Vila Almeida, estabelecimentos se espalham para gerar oportunidade ao consumidor

Na Capital, avistar um estabelecimento de saúde como as UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) e logo em seguida, diversas farmácias em seu entorno, tem se tornado uma visão do cotidiano cada vez mais comum. A reportagem do jornal O Estado, a fim de entender porque o segmento de farmácias tem seguido essa dinâmica, foi às ruas para observar esta movimentação.

Na Vila Almeida, onde está localizada a UPA Dr. Alessandro Martins de Souza Silva, é possível identificar um estabelecimento da rede de drogarias Ultra Popular logo na esquina. Não é preciso caminhar muito na Avenida Yokoama, para encontrar um outro estabelecimento também da Ultra Popular. No sentido contrário, atrás da unidade de saúde, também verifica-se um estabelecimento de rede diferente, é a Drogaria Levi e, assim, se segue o trajeto de quem está localizado próximo a um estabelecimento da rede pública.

Em esclarecimentos ao jornal O Estado, a gestora farmacêutica da Drogaria Levi, Valesca Hercolani, 45, argumenta que estar perto do local onde o médico dispensa o medicamento, facilita a estratégia de vendas. “Tem muitas pessoas muito simples, que não tem carro e se tem, quanto mais próximo do local de tratamento, melhor. Então, eles literalmente saem da UPA e vem aqui e já compram”, explica.

“Aqui tem várias farmácias ao redor, as pessoas questionam onde é o melhor preço, onde parcela mais e eles vão escolhendo o local que eles mais gostam. As minhas receitas, quase 80% são da UPA”, disse a Gestora farmacêutica, Valesca Hercolani

Ainda conforme Hercolani, em decorrência do tempo seco, houve consequentemente aumento na compra de produtos básicos para inalação e problemas respiratórios, como o soro fisiológico, inaladores, clenil A, atrovent e o berotec, produtos que variam entre R$ 7 e R$ 70. Mas, os vencedores de vendas, independente da época, são os antibióticos.“A amoxicilina, cefalexina e azitromicina, sempre foram e sempre serão o carro-chefe, porque infelizmente o uso do antibiótico é uma coisa boa, mas é um problema a longo prazo e muitas pessoas acham que o problema vai ser resolvido somente com o antibiótico”, argumenta.

Quanto à proximidade das farmácias ao estabelecimento de saúde, a farmacêutica gestora da Ultra Popular, Luciana Furini, 33 anos, explica que a presença é positiva pela facilidade. “Dá acessibilidade para as pessoas que precisam do posto e da farmácia ao mesmo tempo, porque a doença é uma coisa que a gente não está esperando. Vários medicamentos que não tem na rede e nem na Casa da Saúde, eles vêm e questionam bastante: ‘a gente não encontra na rede e antes a gente encontrava na rede e não encontra mais’, como a gente atende o programa da Farmácia Popular, tem dispensa que pelo programa sai de graça”, explica sobre a saída dos medicamentos as vantagens ao consumidor.

Prefeitura sobre medicamentos

Em questionamento sobre os medicamentos que podem estar em falta neste momento na rede pública municipal, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou que os remédios mais utilizados são os para doenças crônicas, como diabete e hipertensão e encontram-se com estoque disponível no almoxarifado e consequentemente em toda a rede. Em Campo Grande, são mais de 100 pontos de distribuição. Em decorrência desse clima instável, houve aumento do consumo de remédios para vômitos, diarreia, sais para reidratação oral e xaropes para tosse e alergias.

Por Julisandy Ferreira